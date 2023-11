Le groupe Lyonnais The Foxy Ladies célèbre ses 10 ans en lançant un festival nommé Wild Or Nothing Fest. Pour sa première édition à La Rayonne à Villeurbanne (69), le samedi 27 janvier, le groupe sera accompagné de Tagada Jones, Opium Du Peuple et Myccia. + d'infos ci-dessous.

