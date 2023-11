Pour commémorer les dix ans de la disparition de Daniel Darc et célébrer les vingt ans de son album Crèvecœur, écrit, composé et produit par Frédéric Lo, ce dernier a sorti le 3 novembre un album hommage intitulé Cœur sacré - un hommage de Frédéric Lo à Daniel Darc avec un panel d'invités assez exceptionnels tels que Stupeflip, Jean-Jacques Burnel (The Stranglers), Peter Doherty (The Libertines), Robert Wyatt, Dominique A, Étienne Daho, Benjamin Biolay ou encore Elli Medeiros. Un titre inédit de Daniel Darc se trouve même à la fin du disque. Il est en écoute à la suite.

[ Ecoutez l'album: Youtube ] [plus d'infos]