Nick Wheeldon sortira un nouvel album le 2 février via Le Pop Club et Modulor. Sur Waiting for the piano to fall, l'anglais sera accompagné de The Living Paintings, un groupe comptant dans ses rangs Nico Brusq (Greg Ashley) à la batterie, Stéphane Jach (Jach Ernest) au violon, Luc Martin (Bootchy Temple) à la basse, Sam Roux (Handy Curse) au piano et claviers et Paul Trigoulet (Don Idiot) à la guitare. A la suite, vous pouvez en découvrir un premier extrait, "They're not selling flowers around here, anymore". [plus d'infos]