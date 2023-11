J Mascis, frontman de Dinosaur Jr., sort le 2 février son cinquième album studio intitulé What do we do now (Sub Pop / Modulor). Deux invités seront présents sur l'album : Ken Mauri (des B52), qui joue du piano sur plusieurs morceaux, ainsi que Matthew "Doc" Dunn à la steel guitare. Un premier extrait, "Can't believe we're here", est déjà sur la toile. [plus d'infos]