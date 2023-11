Après une collaboration avec les Chemical Brothers , Halo Maud vient d'annoncer la sortie de son nouvel album, Celebrate, pour le 22 mars via Heavenly Recordings et PIAS. Elle en dévoile un premier extrait, "Terres infinies", accompagné d'une vidéo aux visuels psychédéliques réalisée par Adrien Selbert. [plus d'infos]