Le batteur de Venom Inc, Jeramie Kling, a annoncé son départ du groupe après 5 ans en son sein. Il cite des raisons logistiques pour cette décision. Le batteur a posté puis effacé un poste Instagram qui a été remarqué par les fans de Slipknot : En effet, le poste contenait une image avec un fond noir et le logo de Slipknot avec son "S" caractéristique du groupe. La caption mentionnait "jouer de la batterie est tout simplement une question de timing. Ca arrive, invitez le chaos" ("Drumming is simply a matter of timing. Bring it to you. Invite the chaos."). Alors, vous en pensez quoi?