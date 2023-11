Laetitia Sadier, cofondatrice et chanteuse de Stereolab, a annoncé la sortie de son nouvel album, Rooting for love, pour le 23 février via Duophonic Super 45s. Un premier clip est disponible à la suite présentant le titre "Une autre attente", en attendant les dates d'une tournée en Europe qui ne devrait pas tarder à tomber. [plus d'infos]