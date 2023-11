Le dorénavant ex-batteur de Slipknot Jay Weinberg a reçu une pléthore d'ecouragements de la part de ses collègues batteurs sur les réseaux sociaux. Parmis les mots de support, on a vu passer des noms comme Matt Sorum (ex-Guns N' Roses et Velvet Revolver), Eloy Casagrande (Sepultura), Charlie Engen (Five Finger Death Punch), Mike Portnoy (Dream Theater, The Winery Dogs), Tré Cool (Green Day), Chris Mora (Black Veil Brides) et son père, Max (Bruce Springsteen's E Street Band). Jay a joué son dernier concert avec Slipknot le 3 novembre au Mexique avant d'être viré par le groupe, qui mentionne une décision créative pour justifier son geste.