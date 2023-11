The Gems, le nouveau groupe de rock suédois qui comporte des ex-membres de Thundermother (Guernica Mancini (chant), Emlee Johansson (batterie) et Mona Lindgren (basse)), va sortir son premier album intitulé Phoenix le 26 janvier via Napalm Records. Le clip officiel de "P.s.y.c.h.o.", le 3e single du groupe, se visionne dans la suite. [plus d'infos]