Le nouveau groupe de Kerry King, s'intitule...Kerry King. Ça avance bien puisque le groupe sera présent au festival floridien Welcome To Rockville en 2024. Il a même un logo que tu peux voir à la suite. En revanche, on ne sait toujours pas qui sera avec lui, excepté pour le poste de batteur occupé par Paul Bostaph, son collègue de Slayer. Les rumeurs indiquent que Gary Holt (Exodus et Slayer) et Phil Anselmo (Pantera) seraient de la partie. [plus d'infos]