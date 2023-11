Dirty Black Summer a sorti le 10 novembre son nouvel album, Gospel of your sins chez Nova Lux Production. Le quintet de blackened rock / post-grunge réunissant notamment JB Le Bail (Igorrr, ex-Svart Crown) et Michael Khettabi (In Other Climes) a profité de l'occasion pour lancer le clip de "Toxic boy". [plus d'infos]