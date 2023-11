Derek Smalls, le bassiste de Spinal Tap, a annoncé la sortie d'une version deluxe de son premier album solo, Smalls change (meditations upon ageing) sorti en 2018, qui comportera 2 nouvelles chansons enregistrées live en 2019 avec l'orchestre de studio de Hongrie : "She puts the bitch in obituary", avec l'actrice Jane Lynch, et "Hell toupee", dont tu trouveras la vidéo dans la suite. [plus d'infos]