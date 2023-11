Déjà croisé aux cotés de Petit Fantôme ou Botibol, Rüdiger est l'alias de Félix Buff, musicien basque. Trois ans après Before it's vanished, il est de retour avec un second album, The dancing king, à paraitre le 30 novembre sur Usopop Diskak et Forbidden Colours. Le disque compte parmi ses collaborateurs notables Stéphane Laporte et Olivier Lamm (Egyptology), Pierre Loustaunau (Petit Fantôme) et Laura Etchegoyen (François & The Atlas Mountain). Rüdiger présente à la suite son nouveau titre, "Memories", et sa lyrics vidéo. [plus d'infos]