We took shelter in the woods, le premier album de Neptune In June, projet solo d'indie pop/lo-fi du musicien Rennais Julien Cornec (Relax Procop, Before Tanen, Doug Guillard, Portovenere...), sortira le 8 décembre. Un premier extrait clippé est à découvrir à la suite avec "She-ghost". [plus d'infos]