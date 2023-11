Pop Crimes, groupe indie-rock parisien fondé en 2019 et regroupant des membres ou ex-membres de En Attendant Ana, Blondi's Salvation et Young Like Old Men, vient de délivrer son nouveau single "My friends", extrait de Gathered together qui paraîtra le 17 novembre chez Howlin' Banana Records, Safe in The Rain Records et Les Disques du Paradis. [plus d'infos]