Chères amies, chers amis,



Après 9 ans de création, de travail et de vie commune, nous avons décidé de cheminer séparément.



L'aventure fut bien trop dense sur tous les plans pour pouvoir être résumée ici, mais elle est capturée dans chacun de nos morceaux, qui eux vivront à jamais. C'est plus qu'une aventure, c'est une tranche de vie.



Nous sommes extrêmement fières de ce que nous avons appris et accompli en indé, et infiniment reconnaissantes de l'amour que nous avons reçu.



Merci à toi, fan de la première heure, de la dernière heure, chroniqueur.se, programmateurice, curieux.se, accompagnateurice, collaborateurice...et tout simplement merci à toi l'ami.e ❤️



Individuellement, nous sommes sur de nouveaux projets que vous pouvez et pourrez suivre, car nous avons toujours LA PASSION.



On vous laisse avec ce souvenir de notre dernier concert au festival Tomahawk en Bretagne 💛



On vous aime !!!



Alice, MC, Fanny