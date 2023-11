Hic Sunt Dragons est le nouvel album de Bruno Karnel sorti le 3 novembre sur bandcamp, et sera également disponible en CD digipack à partir du 15 Mars 2024. Les clips de "Tromsø" et de "Mare congelatum (der wanderer)" se visionnent dans la suite.

