Le producteur londonien Dom Valentino (Greentea Peng, Skepta) s'est amusé à reprendre le hit "Young folks", présent sur l'excellent Writer's block de Peter Bjorn And John, en mode jungle/breakbeat en s'assurant la présence vocale d'Alfie Templeman et Anna of the North. Tu peux découvrir ça à la suite. [plus d'infos]