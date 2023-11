Viji, chanteuse austro-brésilienne basée à Londres, a signé un album d'indie-pop chez Speedy Wunderground / PIAS qui s'intitule So Vanilla. Ce dernier, co-écrit et produit avec Dan Carey (Fontaines D.C., Geese, black midi) est sorti le 27 octobre et est écoute intégrale à la suite. [plus d'infos]