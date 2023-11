The Beatles ont sorti ce qui a été décrit comme leur nouvelle chanson finale, intitulée "Now and then". Le morceau a été écrit et chanté par John Lennon, développé et retravaillé par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Paul et Ringo ont enfin terminé le titre 40 ans plus tard. Le clip a été dirigé par Peter Jackson à qui l'on doit notamment la trilogie du Seigneur des anneaux parmi tant d'autres films. Un mini-film sur les coulisses de la génêse du morceau est également disponible. [plus d'infos]