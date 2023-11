L'excellent rappeur Aesop Rock sortira son 10e album, Integrated tech solutions le 10 novembre par le biais de Rhymesayers Entertainment et Modulor. Il s'agit d'un album conceptuel racontant l'histoire d'une entreprise qui propose des "applications spécifiques à un style de vie et à un secteur d'activité, conçues pour créer une expérience multiple". Voici deux clips de titres extraits de ce dernier. [plus d'infos]