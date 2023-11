01/03/24 : Pau (64) @ Zénith de Pau

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Not Scientists



02/03/24 : Vergèze (30) @ Vergèze Espace

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Not Scientists



09/03/24 : Penmarc'h (29) @ Salle Cap Caval

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Darcy



15/03/24 : Saint-Lô (50) @ Le Normandy

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Darcy



16/03/24 : Roubaix (59) @ Salle Watremez

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Darcy



22/03/24 : Billom (63) @ Moulin de l'étang

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Not Scientists



24/03/24 : Strasbourg (67) @ La Laiterie

Les $heriff + Tagada Jones + Dirty Fonzy + Not Scientists