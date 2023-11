Le groupe de heavy metal parisien Furies a invité Brittney Slayes de Unleash The Archers sur son nouveau single "Poisoned". Il en profite aussi pour annoncer ses nouveaux membres permanents que sont Cheyenne Janas au chant, Lucie Sue à la basse et Fred Bend à la guitare, qui entoureront le guitariste et compositeur Guillaume Jockey et la batteuse fondatrice du groupe Zaza Bathory lors des prochains concerts. [plus d'infos]