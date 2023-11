On vous le disait ces derniers mois, après une pause de 6 ans, Exsonvaldes a annoncé la sortie de son nouvel album, {{Maps)}, pour le 10 novembre sur le label Finalistes. Après quelques singles présentés, figurez-vous qu'un nouveau vient d'arriver : "Plus le temps passe". Le groupe fera une soirée spéciale en set acoustique pour fêter sa sortie, ça se passera le 10 novembre aux Balades Sonores (Dans le 18e arr. de Paris). [plus d'infos]