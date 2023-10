Lors d'une interview, Jeff Scott Soto, (frontman de Sons Of Apollo) a révélé ne pas avoir été prévenu du retour de Mike Portnoy (batteur du groupe) au sein de Dream Theater. Il a confirmé, tout comme Ron "Bumblefoot" Thal que [[Sons Of Apollo a probablement atteint la fin de sa vie, car tous les membres sont plus ou moins passé à autre chose.