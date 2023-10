À l'origine projet solo aux racines industrielles de James Hammontree (guitare et chant), guitariste de Greg Puciato, Black Magnet est depuis pas longtemps devenu une formation metal avec l'arrivée d'un guitariste, d'une batterie et d'un synthétiseur. Tout récemment, il a sorti deux nouveau singles intitulés "Birth" et "Desert boots" qu'il est possible d'écouter à la suite. [plus d'infos]