La première édition du Lille Metal Music Showcase (L2MS) se déroulera à Lille Grand Palais du 6 au 8 février 2024. Il s'agit du premier événement européen réunissant les professionnels de l'industrie des musiques extrêmes et le grand public au travers d'espaces dédiés et scénographiés. En ouverture de cet évenement, une création live originale d'1h30 entre cinq groupes des Hauts-de-France (dont Loudblast et Unswabbed) et l'Orchestre d'Harmonie de Lille Fives, sera proposée. Toutes les infos à la suite.

[ L2MS: Site officiel ]