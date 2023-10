Robert Plant faisait partie de la liste des invités d'un concert caritatif pour la Cancer Platform, une initiative lancée par Andy Taylor, le guitariste de Duran Duran. Plant y a interprété "Stairway to Heaven" de son ex groupe Led Zeppelin. C'est la première fois en 16 ans que ce dernier a interprété ce titre, vu qu'il est très réticent à le chanter. Cela dit, une donation qui a dépassé le million de livres anglaises a décidé Plant à faire une exception. [plus d'infos]