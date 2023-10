Special Interest, groupe de glam disco punk de la Nouvelle-Orléans, sortira le 10 novembre (via Rough Trade) Endure remixed, une collection de 6 remixes tirés de leur fiévreux album de 2022, Endure. Le premier extrait "Concerning peace" réimaginé par le duo de cyberpunk électronique Machine Girl est à voir à la suite. Le groupe sera en concert en France en novembre : le 9 à Paris (Pitchfork Paris), le 15 à Bordeaux (Rock School Barbey), le 16 à Nantes (Pôle Étudiant) et le 17 à Rennes (Festival Rituel 111). [plus d'infos]