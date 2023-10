Lol Tolhurst (The Cure), Budgie (Siouxsie and the Banshees, The Creatures) et le producteur Jacknife Lee (U2, R.E.M) ont formé un groupe nommé tout simplement Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee. Ils sortiront Los Angeles le 3 novembre prochain, et en dévoilent un extrait intitulé "We got to move" (featuring Isaac Brock). [plus d'infos]