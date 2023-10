Le batteur de Dream Theater, Mike Mangini a sorti le 2e single "Not drowning" de son premier album solo Invisible Signs qui arrive le 4 novembre. L'EP comportera Tony Dickinson à la basse, Ivan Keller à la guitare, Gus G. (Firewind, Ozzy Osbourne) en guitare lead et Jen Majura (ex-guitariste d'Evanescence au chant. [plus d'infos]