L'inépuisable Neil Young vient d'annoncer la parution d'un nouvel album, Before and after, pour le 8 décembre. Sur ce dernier, il reprendra 12 morceaux de son répertoire (de "Burned" présent sur le premier album de Buffalo Springfield, à "Don't forget love", extrait de Barn sorti en 2021), et présentera également l'inédit "If you got love".