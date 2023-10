Bill Gould de Faith No More et son acolyte de Talking Book, Jared Blum, ont bâti ensemble le score du film "The eclipse" de Nataša Urban. Basée sur des expérimentations de textures sonores, cette bande son sortira le 24 novembre en 300 exemplaires via Koolarrow Records et SubOst. Un extrait à la suite. [plus d'infos]