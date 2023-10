Les Disques Bongo Joe (Hyperculte, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) sortiront le 3 novembre une curiosité du Sénégal profond et obscur : Ndox Électrique. Il s'agit d'un rituel féminin de possession issu des cérémonies du n'döep sénégalais et qui s'effectue en musique. En voici un extrait à la suite. Cette représentation sera notamment présente physiquement le 7 décembre aux Transmusicales à Rennes. [plus d'infos]