Mass Hysteria était sur scène le 1er avril 2022 en compagnie de Tagada Jones, No One Is Innocent et Ultra Vomit pour le Gros 4 au Zénith de Strasbourg. Leur show a été intégralement publié sur YouTube. Autre actu, Tenace - Part 2 sort vendredi prochain pour rappel. [plus d'infos]