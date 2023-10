Adidas Originals et Korn ont uni leurs forces pour célébrer leur héritage commun avec une nouvelle collaboration sur une collection vestimentaire. Lorsque Korn a débarqué il y a 30 ans de ça, la troupe etait habillée de pieds à la tête en Adidas. Le groupe a même sorti une chanson nommée "A.d.i.d.a.s." (All Day I Dream About Sex) en 1996. [plus d'infos]