Ron Thal (Bumblefoot) a mentionné que l'histoire de Sons Of Apollo devra dorénavant se comter au passé. Le Supergroupe qui le rassemblait avec Billy Sheehan (Mr. Big, The Winery Dogs), Mike Portnoy (The Winery Dogs), Derek Sherinian (Black Country Communion) et Jeff Scott Soto (Journey, Yngwie Malmsteen) était en plein essor après le 2e album du projet, mais la pandémie a affecté la motivation de certains membres, et les divers projets parallèles de ces derniers les ont éloignés.