L'Urban Discipline Fest se tiendra au Metronum de Toulouse les 27 et 28 octobre. Un gros weekend avec une très belle affiche. Jugez plutôt : le 27 se partageront la scène Will Haven, Celeste, Plebeian Grandstand et Enola tandis que Alea Jacta Est, Ordem, Sheol et Aurore boucleront la seconde journée du 28. [plus d'infos]