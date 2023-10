Le Tyrant Fest VI, c'est les 21 et 22 octobre à Oignies dans le Pas-de-Calais (62). Au programme de l'affiche, du lourd avec Enslaved, Bølzer, Cult Of Fire, Mantar, Nostromo, Kronos, Otargos, Karras, Conjurer, Deliverance, Pénitence Onirique, Plebeian Grandstand, Mütterlein, Nature Morte, Virgil, Witching, Yarotz et QueenAres. [plus d'infos]