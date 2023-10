Quentin Sauvé (de Birds in Row et As We Draw également) a sorti la semaine passée son EP 3 titres live The Apiary live session. Capté dans le studio familial, The Apiary, à Laval en décembre 2021. Pour rappel, il s'agit du studio monté par son frère Amaury Sauvé (As We Draw, The Brutal Deceiver). Il s'écoute intégralement sur BandCamp. Une vidéo de "Tunnel" est également dispo. La sortie est signée Humus Records, Luik Musik & Bright Colors et les trois morceaux sont tirés de l'album Enjoy the view du lavallois. Des dates de concert sont aussi annoncées. [plus d'infos]