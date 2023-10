Le Drakk Metal Fest se tiendra les 22 et 23 mars à Bonjour Minuit Saint Brieuc dans les Côtes-d'Armor (22). Au programme de l'affiche ont déjà été annoncés Black Bomb A, Mars Red Sky, Akiavel, Gorgeous, Nameless, Otargos, Praetorian et Primal Age. Huit autres groupes seront annoncés ultérieurement. [plus d'infos]