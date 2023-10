Health, le groupe de rock industriel basé à Los Angeles, composé de Jake Duzsik (voix/guitare), John Famiglietti (basse/producteur) et BJ Miller (batterie), sortira un nouvel album intitulé Rat wars le 7 décembre via Loma Vista Recordings. Les deux premiers singles de l'album sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming : le menaçant "Children of sorrow", avec la participation de Willie Adler de Lamb Of God à la guitare, et "Sicko", qui sample "Like rats" de Godflesh. [plus d'infos]