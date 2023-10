Avenged Sevenfold a sorti une nouvelle version de la chanson "We love you" de l'album récemment sorti Life is but a dream.... Intitulée "We love you moar", la piste présente Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot en tant qu'invitée vocale. De plus, Avenged Sevenfold et Pussy Riot ont collaboré sur une cagoule spéciale en édition très limitée, arborant les logos des deux groupes, qui est disponible à l'achat en ligne sur le site web d'A7X. Tous les bénéfices des ventes, seront reversés pour aider la communauté LGBTQ+ dans la région du Caucase du Nord en Russie. [plus d'infos]