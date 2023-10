Judas Priest a été rejoint sur scène par Glenn Tipton lors de leur concert du 7 octobre dernier au festival Power Trip, en Californie. Comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années et demie, Tipton est apparu pour le rappel, interprétant "Metal gods", "Breaking the law" et "Living after midnight". Le groupe en a profité pour annocer son nouvel album, Invincible shield pour le 8 mars via Sony Music et en a partagé le premier single: "Panic attack", et le tout se trouve ci dessous. [plus d'infos]