Lamb of God a sorti un super documentaire sur la réalisation de son dernier album en date, Omens, 1 an après sa sortie. L'occasion de voir l'envers du décor de la production de cet opus aux côtés de Randy Blythe, Willie Adler et leurs autres comparses d'aventure. Cerise sur le gâteau, les originaires de Richmond en Virginie ont également lâché un morceau bonus, "Evidence". [plus d'infos]