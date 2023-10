Archive dévoile l'édition deluxe digitale de son douzième album studio Call to arms & angels ! Elle comprendra les versions démo des 17 titres originaux de l'album, ainsi que quatre morceaux inédits enregistrés pendant les sessions de ce dernier. On vous partage le clip de "Vice" à cette occasion.

