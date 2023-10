Ganache est un groupe de dream pop psyché dans lequel se trouvent les lyonnais Loïs Tabaem et Juliet Notzisway, croisés respectivement aux côtés de Claire Days et Zed Yun Pavarotti. Après un EP en 2018 puis la sortie de l'EP long format Hikikomori fin 2019, ils font leur retour avec Hypernova, leur nouvel EP qui paraitra le 13 octobre. On vous propose de découvrir "Blue hills", un extrait en version live session bucolique. [plus d'infos]