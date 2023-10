Auteurs depuis le 6 octobre d'un nouvel album intitulé Électrons libres du québec, les Population II présentent une nouvelle vidéo visualizer, signée Hugo Jeanson, pour le titre "Pourquoi qu'on dort pas". Elle est un clin d'oeil à "Why are we sleeping" de Soft Machine, l'une des influences les plus marquantes du trio. [plus d'infos]