Hexahedre est la rencontre musicale et plastique de Jb Hanak de dDamage et Cyril Laurent de Lambwool. Leur collaboration s'est concentrée sur l'illustration de divers témoignages d'expériences extra corporelles : sentiment de mort imminente, voyage astral, prise de substances hallucinogènes, méditation... La sortie du premier album (double vinyle 25cm tricolore comportant 8 titres) est prévue le 12 novembre sur les labels Parigo Music (édition) et Arbouses Recording.