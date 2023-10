Composé de membres de Regarde les Hommes Tomber et de The Veil, Sang Froid est un groupe rendant hommage à toute la scène cold wave et goth rock. Après la présentation d'un premier extrait, le groupe continue avec un nouveau titre de son All-nighter (prévu pour le 3 novembre via Frozen Records) : "Eternal light". [plus d'infos]